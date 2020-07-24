Накануне выходных специалисты обновили карту пляжей, на которых не рекомендовано купаться

Соответствующую информацию обнародовал Харьковский лабораторный центр, передает Politeka.net.

Сотрудники центра проверили воду на популярных пляжах Харькова и области.

«По результатам повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания Безлюдовского водохранилища в Харькове обнаружено сверхнормативный содержание лактозоположительных кишечных палочек (9500 при норме не более 5000 на литр)», – сообщили специалисты.

Кроме того, в Харьковской области не рекомендуют купаться в зоне отдыха города Красноград в районе реки Берестовая. Здесь количество бактерий превысило норму в 14 раз (70 000 при норме 5000 на литр). По этой же причине рекомендуют воздержаться от отдыха на пляже «Комсомольский» в пгт. Кегичевка, где количество бактерий в четыре раза превысило норму, а также на городском пляже в Изюме (река Северский Донец).

Доступными для купания остаются водоем в Алексеевском лугопарке и в пределах зоны купания КП «Змиев-жилье» на реке Северский Донец. По результатам повторных исследований вода соответствует нормам.

Ранее мы писали, что по состоянию на 24 июля на Харьковщине выявлено 74 новых случая заражения китайским вирусом. Всего в Харьковской области зафиксировано 3277 случаев коронавируса, умер 121 человек.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

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