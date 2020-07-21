На Харьковщине ищут в магазинах импортные маринованные куриные стрипсы, завезенные из Польши
Этот продукт может быть опасен для покупателей, поскольку заражен бактериями сальмонеллы, сообщили региональном управлении Госпродпотребслужбы.
Информацию о потенциально зараженном мясе специалисты получили еще 16 июля из системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам.
Как уточнили в Госпродпотребслужбе, замороженные стрипсы изготовлены в городе Духнов, а хранились в Блоне.
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«В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управления (отделы) и Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в г. Харьков Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность», – говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, что хлебобулочное изделие с необычным ингридиентом от Салтовского хлебокомбината попалось любителю харьковской продукции.
Купив батон и разрезав его дома, покупатель обнаружил в нем окурок. Фото тут же появилось в сети.
«Если вы кушали хлеб, но внезапно вышли на перекур, не волнуйтесь, это просто биодобавка от Салтовского хлебозавода. Хлеб да соль по-харьковски», – говорится в подписи к снимку.
Мы также писали, что в Харькове в ящике с хлебом, привезенным в супермаркет, обнаружили живую мышь. На видео, опубликованном в сети, видно, как работники выгружают из белого пластикового ящика хлебобулочные изделия, и в этот момент камера выхватывает грызуна, который шныряет между батонами.
Напомним, огромный грызун терроризирует супермаркет в Киеве.
Как сообщала Politeka, популярный супермаркет накормил покупательницу тараканами.
Также Politeka писала, как харьковчанам развозят мясо.