О поступлении зараженной продукции в Украину стало известно еще 16 июля

На Харьковщине ищут в магазинах импортные маринованные куриные стрипсы, завезенные из Польши

Этот продукт может быть опасен для покупателей, поскольку заражен бактериями сальмонеллы, сообщили региональном управлении Госпродпотребслужбы.

Информацию о потенциально зараженном мясе специалисты получили еще 16 июля из системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам.

Как уточнили в Госпродпотребслужбе, замороженные стрипсы изготовлены в городе Духнов, а хранились в Блоне.

«В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управления (отделы) и Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в г. Харьков Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность», – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что хлебобулочное изделие с необычным ингридиентом от Салтовского хлебокомбината попалось любителю харьковской продукции.

Купив батон и разрезав его дома, покупатель обнаружил в нем окурок. Фото тут же появилось в сети.

«Если вы кушали хлеб, но внезапно вышли на перекур, не волнуйтесь, это просто биодобавка от Салтовского хлебозавода. Хлеб да соль по-харьковски», – говорится в подписи к снимку.

Мы также писали, что в Харькове в ящике с хлебом, привезенным в супермаркет, обнаружили живую мышь. На видео, опубликованном в сети, видно, как работники выгружают из белого пластикового ящика хлебобулочные изделия, и в этот момент камера выхватывает грызуна, который шныряет между батонами.

Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Снимал на ах&евшего от увиденного Серёгу. Полное видео в нашем Телеграм канале, много мата (ссылка в комментах). Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Samstag, 8. Februar 2020

Напомним, огромный грызун терроризирует супермаркет в Киеве.

Как сообщала Politeka, популярный супермаркет накормил покупательницу тараканами.

Также Politeka писала, как харьковчанам развозят мясо.