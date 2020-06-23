Цены на продукты в Харькове в мае выросли в среднем на 1,6%

Об этом сообщает "Город Х" со ссылкой на областное управление статистики.

Больше всего в магазинах и на рынках подорожали фрукты и куриные яйца. Так, стоимость фруктов выросла на 18,6%, а яиц – на 13%. Таким образом, в магазинах за килограмм яблок просили 29,61 грн, а десяток яиц обходился покупателям в 22,86 грн.

Среди прочего подорожали мед, мука, подсолнечное масло, литр которого в среднем стоил 34,14 грн, рис (23,17 грн/кг), безалкогольные напитки. Увеличилась цена и на овощи, особенно на капусту и картошку. Рост составил от одного до четырех процентов: за килограмм картошки продавцы просили 15,09 грн., капусты - 6,82 грн

Среди продуктов, которые подешевели в мае, – сахар (13,52 грн. за 1 кг), сало (65,71 грн. за 1 кг), мясо и мясопродукты, масло и кисломолочная продукция. Цены на них снизились в среднем на 0,2-3,1%.

Цены на алкоголь и табак в целом возросли на 0,3%. Повышение произошло из-за подорожания сигарет на 0,7%.

Ранее мы писали, что харьковчанин купил в супермаркете замороженного хека, однако дома, когда рыба размерзлась, мужчина увидел очень жуткую картину: мясо хека было не белым, а серым, местами даже черным.

Мы также рассказывали, что в харьковских пабликах появилось фото с ценником на килограмм черешни сорта «Чкалов» в одном из магазинов на Рогани. Стоила эта глянцевая красота 520 гривен.

Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.

Как сообщала Politeka, харьковчанка купила хлеб с "особой" начинкой.

Также Politeka писала, что у Зеленского раскрыли хитрый план наживы на украинцах.