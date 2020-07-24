Неупорядоченность графика движения маршруток так достала харьковчан, что они решили обратиться к городским властям

На сайте мэрии появилась электронная петиция с требованием провести контроль за соблюдением интервалов маршруток, передает Politeka.net.

Автор обращения – Артем Мусиенко.

«Перевозчики многих маршрутов не соблюдают указанных ими же интервалы между маршрутками. На сайте указано 15-20 минут, на самом деле – больше часа не было транспорта (например, 152 маршрут), перевозчик должен отвечать за качество, если он не может выполнять свои обязанности, пусть их выполняет другой перевозчик», – гласит текст петиции.

Ранее мы рассказывали о том, что у Кернеса попросили повлиять на перевозчиков, чтобы те привели в порядок маршрутки.

«Жители города Харькова и гости просят заставить предпринимателей отремонтировать действующие маршрутки и не допускать к выезду неисправленные автобусы. Передвижение на таких маршрутках каждый день становится небезопасным и некомфортным», – написал на сайте горсовета Михаил Бойков, автор соответствующей петиции.

О том, что на харьковских маршрутках ездит небезопасно, не говорил только ленивый. Так, недавно пользователи опубликовали в сети фото буса, у которого «уехали» задние колеса.

«Это вам не шутки, а харьковские маршрутки... Задняя пара колес решила, что им надо в другую сторону», – подписал снимок автор. Правда, не уточняется, пассажирам какого маршрута досталось такое «счастье».

Напомним, салон маршрутки вывел харьковчан из себя, кадры беспредела.

Как сообщала Politeka, малолетние хулиганы напали на харьковскую электричку.

Также Politeka писала, что "выкрутасы" водителя троллейбуса закончились печально для пассажиров в Харькове.