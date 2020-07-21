Судя по виду, оба вора уже довольно опытные, поскольку немолодые

Карантинные предосторожности и необходимость носить маски в общественном транспорте очень вдохновили карманных воров

В Харькове участились кражи в транспорте, поскольку «щипачи», пряча лица за масками, почувствовали себя куда увереннее. Однако бдительные граждане тоже не дремлют и пытаются сделать злоумышленников известными как можно большему количеству людей, передает Politeka.net.

Так, в соцсети появилось фото двух мужчин, которые, по словам автора, промышляют в Харькове.

«Скидываю двух щипачей, с ними еще третий, но он вечно в маске и в очках. Действуют по маршруту 147, 304.Реально за#бали, что делать - ХЗ. Берегите свои карманчики, господа», – говорится в подписи к снимку.

В комментариях к публикации жители города предложили свои варианты борьбы с подобным явлением.

«У знакомого у жены зарплату сняли. Он взял отпуск на неделю и поймал, пальцы им поломал», «Сделать инвалидами по-тихому», «Не знаешь, что делать? В лесополосе отбить башку или пробить. Как нравится», «Эти с опытом - сразу видно...», «Да шо эти лунтики могут...», «эти как раз и могут, старая "гвардия"», «Нищета в маршрутках ездит, воры, может, тех, кто побогаче, пошуруете», – пишут харьковчане.

Ранее мы рассказывали о том, что в Индустриальном районе подозрительный мужчина звонил в двери, а затем заклеивал глазки и ставил какие-то метки. По словам очевидцев, он уже вынес несколько квартир в городе.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.

Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.