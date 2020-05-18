В Харькове компания молодых людей ограбила магазин среди белого дня
Инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова на улице Марии Кисляк, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На видеозаписи, опубликованной в харьковских пабликах, видно, как в магазин заходят трое парней. Один из них отвлекает продавщицу, а когда она отошла от кассы в другой конец магазина, один из компании перемахнул через стол, выхватил из кассы 800 гривен, некоторые продукты, и все убежали прочь.
Благодаря тому, что в помещении были видеокамеры, правоохранители установили личности злоумышленников очень скоро и задержали их уже на следующий день. Всем троим, возраст которых от 17 до 19 лет, вручили подозрение по статье 186 Криминального кодекса Украины (Ограбление»), Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до восьми лет тюрьмы.
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На данный момент решается вопрос об избрании парням меры пресечения.
В комментариях к публикации пользователи не жалеют негатива в сторону беспринципных грабителей.
«Надо вооружатся», «Сейчас малолетки хуже рецидивистов!», «Что в школах творится, учителям надо ставить памятники при жизни, как они выдерживают свой рабочий день! Кошмар!», «Это начало последствий вирусов, а говорят, вторая волна будет, тогда негодяи вообще будут срывать все с людей, безнаказанность, все прикрывается нашей полицией», «Вот почему в каждом магазине нужен охранник, и не важно, маленький он или большой!», «Найдут ублюдков.....будут мычать" раскаиваюсь" а поздно будет пить боржоми..я бы таких долбодятлов в АТО. Там научат уму-разуму быстро. Быдлятина, нет слов», – пишут люди.
Напомним, пара карманников устроила охоту на харьковчан.
Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.
Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.