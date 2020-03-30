В Харькове во время карантина активизировались домушники

Грабители вскрывают замки и устраивают погромы в квартирах харьковчан, ища деньги и ценности под мебелью и в других местах. Кадры с информацией о возможном нахождении преступником опубликовали популярные местные телеграм-каналы, сообщает Politeka.net.

Так, грабители орудуют в жилом массиве, расположенном в Индустриальном районе города Харькова.

«Орудуют домушники в районе Горизонта. На этой неделе вынесли квартиру на ул. Б. Кольцевой, 134. Будьте бдительны!», – заявили в сети.

Также просят откликнуться пострадавших или у кого есть какая-то информация.

Напомним, что в сети показали, как выглядит метро в Харькове без пассажиров.

«Апокалиптичное метро, станция Победа в ожидании шановных пассажиров», – отметили в сети.

Так, на коллаже из четырех фото можно рассмотреть станцию метро «Победа» без пассажиров, пустующие скамьи, а также пустующий вагон без людей. В целом, снимки получились пугающими и непривычными для харьковчан.

Также интересно, что горожане с нетерпением ждут открытия метро и даже считают минуты. Так, 29 марта в 15 часов до открытия метро оставалось 614 часов и 15 минут.

Отметим, что «Победа» – это 30-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Алексеевской линии метро за станцией «Алексеевская».

Также мы писали, что в Харькове вандалы порисовали пустующее метро.

В Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные.

«Метро по 8 преобразилось за время карантина», – подписали кадры авторы публикации.

Так, на фотоподборке видно, как подземные переходы в метро Харькова «преобразились»: порисованные граффити стены, отогнутая сталь на окне киоска, зарисованные рекламные плакаты и прочее. Кроме того, на фото попали бездомные, которые удобно расположились под стенкой на дистанции друг от друга.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.