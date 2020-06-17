Мошенники "пасутся" в этом месте уже два года

В центре Харькова возле «градусника» работают карманники

О том, как выглядят и действуют мошенники, в соцсетях написала жительница города, передает Politeka.net.

По ее словам, злоумышленники «работают» на этом месте уже второй год.

«Я там часто бываю, жду друзей и уже давно заметила, как они работают. Когда люди переходят дорогу со стороны пузатой хаты к метро, они пристраиваются в толпу и метят, кого обчистить. Люди идут либо уставшие и на своих мыслях и могут не почувствовать, что сзади кто-то лезет в рюкзак или в сумочку», – рассказывает автор.

Полиция в курсе происходящего, однако, когда в прошлом году очевидец вызвала копов и прождала их полтора часа, те так и не приехали.

Тут же она привела приметы преступников:

«Их трое, один высокий, здоровый, темная смуглая кожа, всегда в кепке, темная футболка и вообще неприглядных цветов одежда, карие глаза, круглая морда; я так понимаю, что основную работу делает он. С ним две бабы —одна светловолосая, низкая коренастая, вторая — чёрные крашеные волосы, худая. Они подходят очень близько, когда люди переходят дорогу и когда спускаются по ступенькам в метро».

Автор просит харьковчан быть бдительными и предупредить своих знакомых не терять внимательности на людных переходах и в метро.

«То же происходит и на (стекляшке) метро Университет, полиция об этом знает, эти перекрестки напичканы камерами, видео можно пересмотреть», «Я тоже всегда, когда вижу в метро или в транспорте такие ситуации, стараюсь громко крикнуть женщине или девушке, представляясь родственницей, они быстро отваливают в недоумении. Глядь – а сумочка раскрыта или порезана. Ещё режут кульки с покупками», «И на м.Барабашова тоже работают. На эскалаторе, и у киосков внутри. Остановился, смотришь, что купить, - тень мимо мелькнула. Кошелька или телефона нет», – пишут в комментариях.

Напомним, харьковчане лишились квартир после мошеннической схемы.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.