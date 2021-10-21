У Харкові у дворі багатоповерхівки стався вибух - з'явилися подробиці НП.

Про це інформують у telegram-каналі "Харків Life".

Так, На Салтівці згоріло кілька машин-НП сталася вночі 21 жовтня у дворі будинку у вулиці Валентинівській.

"Був сильний вибух близько 3 ночі. Спочатку загорівся Хюндай, що стояв посередині. Горіти почав з капота. Від нього вогонь перекинувся на БМВ, що стояв попереду і вже потім, в останню чергу загорілася Кіа, що стояла ззаду. На місці працювали три пожежні машини", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Харкові загорівся житловий будинок-евакуювали найбільше людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так, рятувальники кинули сили на ліквідацію пожежі в житловому 12-поверховому будинку на вулиці Холодногірській у Харкові.

Займання виникло на балконі квартири на другому поверсі-вогонь поширився на кімнату і зачепив балкон квартири поверхом вище,

Рятувальники вивели на вулицю вивели 12 мешканців під'їзду.

На щастя, ніхто не постраждав.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання.

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