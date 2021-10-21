В Харькове во дворе многоэтажки произошел взрыв - появились подробности ЧП.
Об этом информируют в telegram-канале «Харьков Life».
Так, на Салтовке сгорело несколько машин - ЧП случилось ночью 21 октября во дворе дома во улице Валентиновской.
"Был сильный взрыв около 3 ночи. Сначала загорелся Хюндай, стоявший посередине. Гореть начал с капота. От него огонь перекинулся на БМВ, стоявший впереди и уже потом, в последнюю очередь загорелась Киа, стоявшая сзади. На месте работали три пожарные машины", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше дестяка человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.
Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,
Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.
К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Также мы писали ранее, что в Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали больше десятка человек: детали ЧП
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