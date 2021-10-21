В Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше дестяка человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.

Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,

Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.

К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле метро вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

22 сентября спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске по продаже фастфуда на пр. Людвига Свободы.

Пламя также повредило часть рядом расположенного киоска по продаже молочной продукции на площади 1 кв.м.

Пожар был локализован и ликвидирован.

Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется.

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