В Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше дестяка человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.
Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,
Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.
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К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что в Харькове возле метро вспыхнул пожар.
Об этом
22 сентября спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске по продаже фастфуда на пр. Людвига Свободы.
Пламя также повредило часть рядом расположенного киоска по продаже молочной продукции на площади 1 кв.м.
Пожар был локализован и ликвидирован.
Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется.
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