Маленький хижак залишив харків'ян без світла
Так, 21 вересня щур залізла в трансформаторну будку на провулку Шевченківський і перегризла кабель.
В результаті світло зникло в половині Київського району. Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі Харкова.
«На Горобцях в трансформаторі обленерго щось виблискувало і іскрило, а потім згасло світло в районі від метро до общаг. Зі слів аварійної бригади в трансформаторі щур перегриз кабель і загасив весь район. Не довіряйте щурам», — повідомили очевидці.
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До слова, у Харкові часто бачать маленьких хижаків
Так, лисицю бачили недалеко від станції метро "Турбоатом" в Харкові, ще одного помітили вже в іншому районі.
Хвостатих харків'яни бачили на дорогах, дитячих майданчиках і навіть у підземці.
Фахівці кажуть, що через землеробство і обробки полів від гризунів лисицям все важче зловити здобич.
Тому вони і люблять яри, чагарники, водойми і багатоповерхівки зі звалищами, де завжди є чим поживитися.
"Ми бачимо підлітків, які досліджують територію і розселяються. Ще 5-10 років тому у людей було менше смартфонів, які могли знімати фото, відео. А насправді фахівці завжди спостерігали лисиць", - сказав вчений.
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