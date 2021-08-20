В Харькове на детской площадке бегают маленькие хищники
По словам очевидцев, животные резвились во дворе на ХТЗ, недалеко от детской поликлиники №16.
На кадрах с места событий видно, как лисы бегают и запрыгивают на лавочки.
"Лисы также замечены во дворике возле 16-й детской больницы на ХТЗ. В этом районе они походу частые гости", - говорится в сообщении.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Каменских в наряде-сеточке оконфузилась на сцене, момент попал на видео: "Чуть не упала"
Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."
Куда на "Мастер Шеф" деваются блюда после конкурсов и сколько длятся съемки, Эктор раскрыл секреты: "Очень сложно..."
Самолет с россиянами рухнул в аэропорту: момент попал на видео, первые данные
Видео с места можно увидеть здесь.
К слову,буквально на днях лиса случайно попала в харьковское метро
Как сообщает телеграм-канал "Харьков лайф", лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская". Очевидец происходящего снимал все на видео.
Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.
"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.
Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
Напомним, что в метро Харькова не пустили девушку из-за внешнего вида, видео: "Есть дресс-код?"
Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски
Также Politeka писала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности