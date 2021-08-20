В Харькове на детской площадке бегают маленькие хищники

По словам очевидцев, животные резвились во дворе на ХТЗ, недалеко от детской поликлиники №16.

На кадрах с места событий видно, как лисы бегают и запрыгивают на лавочки.

"Лисы также замечены во дворике возле 16-й детской больницы на ХТЗ. В этом районе они походу частые гости", - говорится в сообщении.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову,буквально на днях лиса случайно попала в харьковское метро

Как сообщает телеграм-канал "Харьков лайф", лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская". Очевидец происходящего снимал все на видео.

Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.

"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.

Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

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