В харьковское метро не пропустили женщину из-за внешнего вида
Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.
"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.
Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.
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К слову, в метро Харькова произошло ЧП
Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.
Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.
С ним работают полицейские.
«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.
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