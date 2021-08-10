В харьковское метро не пропустили женщину из-за внешнего вида

Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.

"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.

Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.

К слову, в метро Харькова произошло ЧП

Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.

Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.

С ним работают полицейские.

«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.

Напомним, ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий.

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