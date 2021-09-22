Маленький хищник оставил харьковчан без света

Так, 21 сентября крыса залезла в трансформаторную будку на переулке Шевченковский и перегрызла кабель.

В результате свет пропал в половине Киевского района. Об этом сообщили в местном телеграм-канале Харькова.

«На Воробьях в трансформаторе облэнерго что-то сверкало и искрило, а потом потух свет в районе от метро до общаг. Со слов аварийной бригады в трансформаторе крыса перегрызла кабель и потушила весь район. Не доверяйте крысам», — сообщили очевидцы.

К слову, в Харькове часто видят маленьких хищников

Так, лису видели недалеко от станции метро "Турбоатом" в Харькове, еще одного заметили уже в другом районе.

Хвостатых харьковчане видели на дорогах, детских площадках и даже в подземке.

Специалисты говорят, что из-за земледелия и обработки полей от грызунов лисицам все труднее поймать добычу.

Поэтому они и любят овраги, кустарники, водоемы и многоэтажки со свалками, где всегда есть чем поживиться.

"Мы видим подростков, которые исследуют территорию и расселяются. Еще 5-10 лет назад у людей было меньше смартфонов, которые могли снимать фото, видео. А на самом деле специалисты всегда наблюдали лис", – сказал ученый.

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