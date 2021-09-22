Маленький хищник оставил харьковчан без света
Так, 21 сентября крыса залезла в трансформаторную будку на переулке Шевченковский и перегрызла кабель.
В результате свет пропал в половине Киевского района. Об этом сообщили в местном телеграм-канале Харькова.
«На Воробьях в трансформаторе облэнерго что-то сверкало и искрило, а потом потух свет в районе от метро до общаг. Со слов аварийной бригады в трансформаторе крыса перегрызла кабель и потушила весь район. Не доверяйте крысам», — сообщили очевидцы.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Алина Гросу попала впросак из-за странного наряда на свадьбе: "Какая-то Пугачева или Долина"
Решетник обескуражил поведением на сцене "Україна має талант", Притула тоже не сдержался: "Премьера"
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
К слову, в Харькове часто видят маленьких хищников
Так, лису видели недалеко от станции метро "Турбоатом" в Харькове, еще одного заметили уже в другом районе.
Хвостатых харьковчане видели на дорогах, детских площадках и даже в подземке.
Специалисты говорят, что из-за земледелия и обработки полей от грызунов лисицам все труднее поймать добычу.
Поэтому они и любят овраги, кустарники, водоемы и многоэтажки со свалками, где всегда есть чем поживиться.
"Мы видим подростков, которые исследуют территорию и расселяются. Еще 5-10 лет назад у людей было меньше смартфонов, которые могли снимать фото, видео. А на самом деле специалисты всегда наблюдали лис", – сказал ученый.
Напомним, что опасные животные стали нападать на жителей: "выявлен вирус"
Кроме того, в Харькове заметили "хищника", кадры: "Не прочь провести фотосессию "
Также Politeka писала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности