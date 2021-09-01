В українських школах ввели нову систему харчування
З 1 вересня школярі будуть менше вживати солі, цукру, при цьому збільшені норми фруктів і овочів, молочних продуктів.
Основні зміни - з норм харчування прибрали кондитерські вироби, консерви (м'ясні, рибні та овочеві); обмежено споживання соків; зменшено споживання хліба та картоплі.
Також збільшили споживання молока і кисломолочних продуктів, круп, бобових.
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Раніше повідомлялося, що в Харкові збили школяра.
Про аварію в Харкові повідомляють очевидці.
Так, ДТП сталося на нових будинках-на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.
За попередньою інформацією з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.
Подробиць про стан здоров'я дитини і про причини страшної аварії в Харкові поки немає.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео
Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".