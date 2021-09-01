В українських школах ввели нову систему харчування

З 1 вересня школярі будуть менше вживати солі, цукру, при цьому збільшені норми фруктів і овочів, молочних продуктів.

Основні зміни - з норм харчування прибрали кондитерські вироби, консерви (м'ясні, рибні та овочеві); обмежено споживання соків; зменшено споживання хліба та картоплі.

Також збільшили споживання молока і кисломолочних продуктів, круп, бобових.

Раніше повідомлялося, що в Харкові збили школяра.

Про аварію в Харкові повідомляють очевидці.

Так, ДТП сталося на нових будинках-на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.

За попередньою інформацією з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.

Подробиць про стан здоров'я дитини і про причини страшної аварії в Харкові поки немає.

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