Страшная авария произошла на трассе Киев-Харьков
Двое пассажиров погибли, а водитель и 8-летний ребёнок в больнице.
Предварительно, 25 августа, 32-летний водитель автомобиля "Kia Cerato" допустил наезд на отбойник.
В результате аварии погибли двое пассажиров: 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.
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Водителя и восьмилетнего пассажира госпитализировали. Все подробности смертельной аварии выясняются.
К слову, в Харькове произошло жуткое ДТП
Как сообщили телеграм-каналах, один из участников аварии был пьян.
Слетелись спасатели, чтобы вытащить мужчину из перевернутого авто.
"ВАЗ 2108 в щи, водителя вырезали спасатели, живым увезли на скорой 🚑 Других разбитых авто на месте ДТП не видно. Пробка растянулась до Полтавского Шляха", - говорится в сообщении.
Официальной информация выясняется.
"Там рядом трактор стоял с ковшом, такое ощущение что он в ковш и влетел", "пробка от светофора на кругу, обьезжайте по Темерязева", "Вот вся сущность жигулей. Безопасности ноль. Не машина а консервная банка", "Это не в машине дело а в летчиках", - пишут пользователи сети в комментариях.
Напомним, в Харькове авто протаранило маршрутку с пассажирами, фото: "вылетел на встречку"
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