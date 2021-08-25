В Харькове авто на встречке протаранило маршрутку с пассажирами
25 августа в Харькове произошло столкновение автобуса и автомобиля ВАЗ.
Авария произошла около 8:00 в районе кладбища на улице Куриловской.
Водитель ВАЗ вылетел на встречку, чтобы обогнать другой автобус, и лоб в лоб врезался в маршрутку, в которой находились пассажиры.
В результате аварии у "Жигулей" значительные механические повреждения. Водитель был в крови и в шоковом состоянии.
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Пассажиры маршрутки, по предварительным данным, значительных и видимых травм не получили.
К слову, недавно натрассе Киев – Харьков – Довжанский страшное ДТП
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.
В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.
К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.
Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.
Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."
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