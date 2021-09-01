В украинских школах ввели новую систему питания
С 1 сентября школьники будут меньше употреблять соли, сахара, при этом увеличены нормы фруктов и овощей, молочных продуктов.
Основные изменения - из норм питания убрали кондитерские изделия, консервы (мясные, рыбные и овощные); ограничено потребление соков; уменьшено потребление хлеба и картофеля.
Также увеличили потребление молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.
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Ранее сообщалось, что в Харькове сбили школьника.
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Так, ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
По предварительной информации с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.
Подробностей о состоянии здоровья ребенка и о причинах жуткой авариии в Харькове пока нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".