В украинских школах ввели новую систему питания

С 1 сентября школьники будут меньше употреблять соли, сахара, при этом увеличены нормы фруктов и овощей, молочных продуктов.

Основные изменения - из норм питания убрали кондитерские изделия, консервы (мясные, рыбные и овощные); ограничено потребление соков; уменьшено потребление хлеба и картофеля.

Также увеличили потребление молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.

Ранее сообщалось, что в Харькове сбили школьника.

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Так, ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.

По предварительной информации с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.

Подробностей о состоянии здоровья ребенка и о причинах жуткой авариии в Харькове пока нет.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".