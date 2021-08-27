У Харкові авто збило дитину
Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі. "Х. Х".
27 серпня стало відомо про нічну ДТП на Одеській трасі, що в Харкові.
Машина збила дитину, що їхала на велосипеді.
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Легковий автомобіль збив 11-річного хлопчика на Одеському шосе в Харкові. Швидка оперативно прибула на місце ДТП і забрала дитину в лікарню.
До слова, на Харкові сталася страшна ДТП.
Один з учасників аварії був п'яний.
Злетілися рятувальники, щоб витягнути чоловіка з перевернутого авто.
"ВАЗ 2108 в щі, водія вирізали рятувальники, живим відвезли на швидкій 🚑 інших розбитих авто на місці ДТП не видно. Затор розтягнувся до Полтавського шляху", - йдеться в повідомленні.
Офіційною інформація з'ясовується.
"Там поруч трактор стояв з ковшем, таке відчуття що він в ківш і влетів", "пробка від світлофора на колі, обьезжайте по Темерязева", "ось вся сутність Жигулів. Безпеки нуль. Не машина а консервна банка", "це не в машині справа а в льотчиках", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.
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