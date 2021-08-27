В Харькове авто сбило ребенка
Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале. "Х. Х".
27 августа стало известно о ночном ДТП на Одесской трассе, что в Харькове.
Машина сбила ребенка, ехавшего на велосипеде.
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Легковой автомобиль сбил 11-летнего мальчика на Одесском шоссе в Харькове. Скорая оперативно прибыла на место ДТП и забрала ребенка в больницу.
К слову, на Харькове произошло жуткое ДТП.
Один из участников аварии был пьян.
Слетелись спасатели, чтобы вытащить мужчину из перевернутого авто.
"ВАЗ 2108 в щи, водителя вырезали спасатели, живым увезли на скорой 🚑 Других разбитых авто на месте ДТП не видно. Пробка растянулась до Полтавского Шляха", - говорится в сообщении.
Официальной информация выясняется.
"Там рядом трактор стоял с ковшом, такое ощущение что он в ковш и влетел", "пробка от светофора на кругу, обьезжайте по Темерязева", "Вот вся сущность жигулей. Безопасности ноль. Не машина а консервная банка", "Это не в машине дело а в летчиках", - пишут пользователи сети в комментариях.
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