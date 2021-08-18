Ліфт до цього часто ламався

У Харкові сім'я з дитиною дивом уникла трагедії

НП з ліфтом сталася на вулиці Гвардійців Широнінців, передає "Веха".

За словами батька дитини, він намагався затримати коляску, але ліфт поїхав вниз.

Його дружина вийшла з кабіни ліфта з сином і поки він забирав коляску, ліфт почав рух з відкритими дверима.



На щастя, в пригоді постраждала лише коляска. Чоловіки розповів, що ліфт до цього часто ламався.

До слова, нещодавно в Харкові впав ліфт з літньою жінкою всередині.

НП сталася в одному з під'їздів 9-поверхового будинку на вулиці Золочівській.

Про подію повідомили в соцмережах очевидці.

"Це другий раз за рік в цьому ж під'їзді! Після першого падіння, на жаль, ніхто і нічого не зробив для усунення цієї поломки. І ось сьогодні ліфт обірвався, а жінка — в четвертій невідкладній", – написав один з харківських Telegram-каналів.

"70-річну жінку доставили в 4-у невідкладну допомогу. У неї легка черепно-мозкова травма", - розповів Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

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