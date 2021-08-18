В Харькове семья с ребенком чудом избежала трагедии
ЧП с лифтом произошло на улице Гвардейцев Широнинцев, передает "Веха".
По словам отца ребенка, он пытался задержать коляску, но лифт поехал вниз.
Его жена вышла из кабины лифта с сыном и пока он забирал коляску, лифт начал движение с открытой дверью.
К счастью, в происшествии пострадала лишь коляска. Мужчины рассказал, что лифт до этого часто ломался.
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К слову, недавно в Харькове упал лифт с пожилой женщиной внутри.
ЧП произошло в одном из подъездов 9-этажного дома на улице Золочевской.
О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.
“Это второй раз за год в этом же подъезде! После первого падения, к сожалению, никто и ничего не предпринял для устранения этой поломки. И вот сегодня лифт оборвался, а женщина — в четвертой неотложке”, – написал один из харьковских Telegram-каналов.
“70-летнюю женщину доставили в 4-ю неотложку. У нее легкая черепно-мозговая травма”, – рассказал Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
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