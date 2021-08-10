У харківське метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд

Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.

"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.

метро, метро Києва, метрополітен

Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.

Популярні новини зараз

Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"

Нові подробиці нападу на танцюриста Дорофєєвої і що з ним зараз: "Щодня на ліки йде від 3 до 5 тисяч"

Євген Кошовий і Ткач розсмішили українців танцями-пародією на Go_A: "Щелепа досі болить"

Продовження карантину в Україні, в МОЗ розкрили нові терміни: "Як мінімум на..."

Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Показати ще

До слова, в метро Харкова сталася НП

Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.

Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.

З ним працюють поліцейські.

"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.

швидка, лікарі

Нагадємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.

Як повідомляла Politeka раніше, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці