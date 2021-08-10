У харківське метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд

Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.

"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.

Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.

До слова, в метро Харкова сталася НП

Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.

Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.

З ним працюють поліцейські.

"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.

Нагадємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.

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