У харківське метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд
Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.
"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.
Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.
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До слова, в метро Харкова сталася НП
Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.
Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.
З ним працюють поліцейські.
"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.
Нагадємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.
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