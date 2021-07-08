У Харкові фура збила велосипедиста

За словами очевидців, аварія сталася 7 липня на Московському проспекті.

Велосипедист вирішив переїхати дорогу по пішохідному переходу, хоча це заборонено правилами.

У той же час вантажівка на повному ходу їде на червоне світло світлофора і збиває воно.

Офіційна інформація уточнюється.

Момент потрапив на камеру відеоспостереження.

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Про це повідомили в на прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Так, в результаті зіткнення трьох автомобілів є постраждала.

7 липня, близько 8: 00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Московському в Харкові.

Там зіткнулися автомобілі ЛуАЗ, Skoda і KIA.

В результаті ДТП медики госпіталізували пасажирку автомобіля Skoda.

Причини аварії встановлювала слідчо-оперативна група.

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