У Харкові фура збила велосипедиста
За словами очевидців, аварія сталася 7 липня на Московському проспекті.
Велосипедист вирішив переїхати дорогу по пішохідному переходу, хоча це заборонено правилами.
У той же час вантажівка на повному ходу їде на червоне світло світлофора і збиває воно.
Офіційна інформація уточнюється.
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Момент потрапив на камеру відеоспостереження.
Нагадаємо, у Харкові сталася потрійна ДТП
Про це повідомили в на прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Так, в результаті зіткнення трьох автомобілів є постраждала.
7 липня, близько 8: 00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Московському в Харкові.
Там зіткнулися автомобілі ЛуАЗ, Skoda і KIA.
В результаті ДТП медики госпіталізували пасажирку автомобіля Skoda.
Причини аварії встановлювала слідчо-оперативна група.
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