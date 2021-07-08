В Харькове фура сбила велосипедиста

По словам очевидцев, авария произошла 7 июля на Московском проспеекте.

Велосипедист решил переехать дорогу по пешеходному переходу , хотя это запрещено правилами.

В то же время грузовик на полном ходу едет на красный свет светофора и сбивает его.

Официальная информация уточняется.

Момент попал на камеру видеонаблюдения.

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Об этом сообщили в на пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, в результате столкновения трех автомобилей есть пострадавшая.

7 июля, около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском в Харькове.

Там столкнулись автомобили ЛуАЗ, Skoda и KIA.

В результате ДТП медики госпитализировали пассажирку автомобиля Skoda.

Причины аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

К слову, видео ДТП грузовика и мотоцикла в Харькове: летел на бешеной скорости.

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