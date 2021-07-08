В Харькове фура сбила велосипедиста
По словам очевидцев, авария произошла 7 июля на Московском проспеекте.
Велосипедист решил переехать дорогу по пешеходному переходу , хотя это запрещено правилами.
В то же время грузовик на полном ходу едет на красный свет светофора и сбивает его.
Официальная информация уточняется.
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Момент попал на камеру видеонаблюдения.
Напомним, в Харькове произошло тройное ДТП
Об этом сообщили в на пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Так, в результате столкновения трех автомобилей есть пострадавшая.
7 июля, около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском в Харькове.
Там столкнулись автомобили ЛуАЗ, Skoda и KIA.
В результате ДТП медики госпитализировали пассажирку автомобиля Skoda.
Причины аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
К слову, видео ДТП грузовика и мотоцикла в Харькове: летел на бешеной скорости.
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