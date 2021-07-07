В Харькове наказали водителя троллейбуса

Водитель курил за рулем и показывал непристойные жесты пассажирам.

Один из пассажиров снял на видео происходящее, что вызвало большой резонанс в сети и "герою" запретили выезжать на маршруты.

Руководство депо рассматривает вопрос об увольнении дерзкого сотрудника по статье трудового кодекса.

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Напомним, в Харькове агрессивный мужчина набросился на медиков

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В понедельник, 5 июля, около 19:46 агрессивный 44-летний пациент угрожал медикам скорой помощи и пытался выбить стекло в специализированном авто.

Врачи нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.

Работники скорой успокоили харьковчанина и продолжили работу.

скорая помощь, врачи

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