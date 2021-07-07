В Харькове наказали водителя троллейбуса
Водитель курил за рулем и показывал непристойные жесты пассажирам.
Один из пассажиров снял на видео происходящее, что вызвало большой резонанс в сети и "герою" запретили выезжать на маршруты.
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Напомним, в Харькове агрессивный мужчина набросился на медиков
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В понедельник, 5 июля, около 19:46 агрессивный 44-летний пациент угрожал медикам скорой помощи и пытался выбить стекло в специализированном авто.
Врачи нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.
Работники скорой успокоили харьковчанина и продолжили работу.
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