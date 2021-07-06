У Харкові зникла жінка

Про це повідомили в телеграм-каналі «Х. Харків».

На житловому масиві Олексіївка пропала Попова Олена Володимирівна 1982 року народження.

Вона вийшла з дому 5 липня, о 12: 00 і зникла.

Була одягнена в світлу футболку, сірі бриджі і кеди в квіточку.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олена, зателефонуйте, будь ласка, по телефону +38 095 633 34 00 або 102.

Нагадаємо, що в Харківській області зникла дівчинка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.

Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.

Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.

Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

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