Під Харковом зникла дівчинка

Про це повідомили на сайті Нацполіції 4 липня.

У Красноградське відділення Нацполіції звернулася бабуся, повідомивши, що її 13-річна внучка пішла ввечері 3 липня з дому і зникла.



Поліція кинули всі сили на пошуки неповнолітньої і вже через кілька годин з'ясувалося, що дівчинка перебувала у знайомих в селі Новоолександрівка.

З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, на Харківщині зникла дівчинка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.

Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.

Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.

Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

Також ми писали раніше, що 5-й день тривають пошуки: у Харкові біля "студентської" зник чоловік, фото.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.