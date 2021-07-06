Під Харковом зникла дівчинка
Про це повідомили на сайті Нацполіції 4 липня.
У Красноградське відділення Нацполіції звернулася бабуся, повідомивши, що її 13-річна внучка пішла ввечері 3 липня з дому і зникла.
Поліція кинули всі сили на пошуки неповнолітньої і вже через кілька годин з'ясувалося, що дівчинка перебувала у знайомих в селі Новоолександрівка.
З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду.
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Нагадаємо, на Харківщині зникла дівчинка
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.
Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.
Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.
Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
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