Под Харьковом пропала девочка
Об этом сообщили на сайте Нацполиции 4 июля.
В Красноградское отделение Нацполиции обратилась бабушка , сообщив, что ее 13-летняя внучка ушла вечером 3 июля из дома и пропала.
Полиция бросили все силы на поиски несовершеннолетней и уже через несколько часов выяснилось, что девочка находилась у знакомых в селе Новоалександровка.
С подростком полицейские провели профилактическую беседу.
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Напомним, на Харьковщине пропала девочка
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Бойко, которая пропала еще 26 июня.
Девушка ушла из дома в Дергачах и до сих пор не вернулась.
Пропавшая была одета в футболку цвета хаки, джинсовую юбку.
Девочка могла уехать в Донецкую область.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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