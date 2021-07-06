Под Харьковом пропала девочка

Об этом сообщили на сайте Нацполиции 4 июля.

В Красноградское отделение Нацполиции обратилась бабушка , сообщив, что ее 13-летняя внучка ушла вечером 3 июля из дома и пропала.



Полиция бросили все силы на поиски несовершеннолетней и уже через несколько часов выяснилось, что девочка находилась у знакомых в селе Новоалександровка.

С подростком полицейские провели профилактическую беседу.

Напомним, на Харьковщине пропала девочка

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Бойко, которая пропала еще 26 июня.

Девушка ушла из дома в Дергачах и до сих пор не вернулась.

Пропавшая была одета в футболку цвета хаки, джинсовую юбку.

Девочка могла уехать в Донецкую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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