У Харкові судитимуть хлопця, який побив дівчинку на очах у підлітків

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Потерпіла вимагає відшкодувати їй моральну шкоду у розмірі 150 тисяч гривень.

14 червня фігуранту вручили підозру за статтею 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") КК України.

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Про це розповіли очевидці в соцмережах.

Як відомо, чоловік вдарив дитину лопатою і мати прийшла поспілкуватися з нападником, але замість діалогу, чоловік схопив "знаряддя" і накинувся на жінку - вона отримала кілька ударів в живіт і по руці.

"Було багато дзвінків на 102. На місце прибули поліцейські. Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 ККУ", - зазначили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

До слова, харків'янина побили і залишили на платформі станції метро, відео: "ніхто не захотів допомогти".

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