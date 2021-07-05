У Харкові судитимуть хлопця, який побив дівчинку на очах у підлітків
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Потерпіла вимагає відшкодувати їй моральну шкоду у розмірі 150 тисяч гривень.
14 червня фігуранту вручили підозру за статтею 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") КК України.
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Нагадаємо, в Харкові чоловік з лопатою напав на матір, яка захищала дитину
Про це розповіли очевидці в соцмережах.
Як відомо, чоловік вдарив дитину лопатою і мати прийшла поспілкуватися з нападником, але замість діалогу, чоловік схопив "знаряддя" і накинувся на жінку - вона отримала кілька ударів в живіт і по руці.
"Було багато дзвінків на 102. На місце прибули поліцейські. Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 ККУ", - зазначили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
До слова, харків'янина побили і залишили на платформі станції метро, відео: "ніхто не захотів допомогти".
Як повідомляла Politeka, підліток побив дівчинку в Харкові, момент потрапив на відео: що йому загрожує
Також Politeka писала, що у Харкові чоловік з лопатою побив матір, яка захищала дитину: з'явилося відео