В Харькове будут судить парня, который избил девочку на глазах у подростков

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Потерпевшая требует возместить ей моральный ущерб в размере 150 тысяч гривен.

14 июня фигуранту вручили подозрение по статье 125 (“умышленное легкое телесное повреждение”) УК Украины.

Напомним, в Харькове мужчина с лопатой напал на мать, защищавшую ребенка

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Как известно, мужчина ударил ребенка лопатой и мать пришла пообщаться с нападавшим, но вместо диалога, мужчина схватил "орудие" и набросился на женщину - она получила несколько ударов в живот и по руке.

"Было много звонков на 102. На место прибыли полицейские. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 ККУ", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

К слову, харьковчанина избили и оставили на платформе станции метро, видео: "Никто не захотел помочь".

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