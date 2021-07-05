В Харькове будут судить парня, который избил девочку на глазах у подростков
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Потерпевшая требует возместить ей моральный ущерб в размере 150 тысяч гривен.
14 июня фигуранту вручили подозрение по статье 125 (“умышленное легкое телесное повреждение”) УК Украины.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь выглядит 13-летняя Варвара
Полякова в купальнике прижалась к своей подружке: "Приехали с моей кумушкой на работку"
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
"Очень больно": коронавирус забрал жизнь звезды российских сериалов
Напомним, в Харькове мужчина с лопатой напал на мать, защищавшую ребенка
Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
Как известно, мужчина ударил ребенка лопатой и мать пришла пообщаться с нападавшим, но вместо диалога, мужчина схватил "орудие" и набросился на женщину - она получила несколько ударов в живот и по руке.
"Было много звонков на 102. На место прибыли полицейские. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 ККУ", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
К слову, харьковчанина избили и оставили на платформе станции метро, видео: "Никто не захотел помочь".
Как сообщала Politeka, подросток избил девочку в Харькове, момент попал на видео: что ему грозит
Также Politeka писала, что в Харькове мужчина с лопатой избил мать, защищавшую ребенка: появилось видео