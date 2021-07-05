Харків'янин сильно постраждав під час пірнання на водоймі

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

Чоловік вдарився головою об колоду, яка знаходилася у воді на Основ'янському озері.

Харків'янин вирішив стрибнути з воду з обриву, але не врахував що там не глибоко - він вдарився головою об колоду і встати вже не зміг.

Постраждалого забрали медики швидкої.

Подробиці з'ясовуються.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

Нагадаємо, у Харкові зник чоловік

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.

На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.

4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.

Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.

Також ми писали раніше, що 5-й день тривають пошуки: у Харкові біля "студентської" зник чоловік, фото.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.