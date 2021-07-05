Харків'янин сильно постраждав під час пірнання на водоймі
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
Чоловік вдарився головою об колоду, яка знаходилася у воді на Основ'янському озері.
Харків'янин вирішив стрибнути з воду з обриву, але не врахував що там не глибоко - він вдарився головою об колоду і встати вже не зміг.
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Постраждалого забрали медики швидкої.
Подробиці з'ясовуються.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
Нагадаємо, у Харкові зник чоловік
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.
На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.
4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.
Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.
Також ми писали раніше, що 5-й день тривають пошуки: у Харкові біля "студентської" зник чоловік, фото.
Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.
Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.