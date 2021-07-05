Харьковчанин сильно пострадал во время ныряния на водоеме

Об этом сообщает Telegram-канал “Харьков Life”.

Мужчина ударился головой о бревно, которое находилось в воде на Основянском озере.

Харьковчанин решил прыгнуть с воду с обрыва, но не учёл что там мелко - он ударился головой о бревно и встать уже не смог.

Пострадавшего забрали медики скорой.

Подробности выясняются.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

Напомним, в Харькове пропал мужчина

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В полицию 3 июля обратился житель Слободского района Харькова - его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер на проспекте Гагарина и не вернулся.

На берегу водоема правоохранители нашли вещи мужчины, лодка была на воде.

4 июля пропавшего искали сотрудники ГСЧС - тело мужчины водолазы не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений - поиски продолжаются.

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