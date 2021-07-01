У Харківській області зникла 15-річна дівчина
Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.
28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.
15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.
Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.
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З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.
Нагадаємо, у Харкові зникла жінка.
Про це повідомили повідомили в рятувально-пошуковому загоні "Мілена".
40-річна жінка проживає в Холодногірському районі на Лисій горі.
19 червня Ольга Пліс вийшла з дому і зникла.
Ольга високого зросту - 185-190 см, Худорлява, з темним довгим волоссям і блакитними очима, на правій нозі харків'янки татуювання.
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Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.
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