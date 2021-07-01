У поліцію звернулася мати дитини

У Харківській області зникла 15-річна дівчина

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.

28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.

15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.

Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.

З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.

Нагадаємо, у Харкові зникла жінка.

Про це повідомили повідомили в рятувально-пошуковому загоні "Мілена".

40-річна жінка проживає в Холодногірському районі на Лисій горі.

19 червня Ольга Пліс вийшла з дому і зникла.

Ольга високого зросту - 185-190 см, Худорлява, з темним довгим волоссям і блакитними очима, на правій нозі харків'янки татуювання.

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Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

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