В Харьковской области пропала 15-летняя девушка

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

28 июня в 20:15 в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что ее дочь сбежала из дома после семейной ссоры.

15-летнюю жительницу села Липчановка Карину Зубенко нашли уже на следующий день в селе Оскол.

Сбежавшая девушка рассказала, что она уехала туда, чтобы погулять.

С юной харьковчанкой сотрудники полиции провели профилактическую беседу. О случившемся правоохранители сообщили в службу по делам детей.

Напомним, в Харькове исчезла женщина.

Об этом сообщили сообщили в спасательно-поисковом отряде “Милена”.

40-летняя женщина проживает в Холодногорском районе на Лысой горе.

19 июня Ольга Плис вышла из дома и пропала.

Ольга высокого роста – 185 – 190 см, худощавая, с темными длинными волосами и голубыми глазами, на правой ноге харьковчанки татуировка.

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