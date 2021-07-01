В Харьковской области пропала 15-летняя девушка
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
28 июня в 20:15 в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что ее дочь сбежала из дома после семейной ссоры.
15-летнюю жительницу села Липчановка Карину Зубенко нашли уже на следующий день в селе Оскол.
Сбежавшая девушка рассказала, что она уехала туда, чтобы погулять.
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С юной харьковчанкой сотрудники полиции провели профилактическую беседу. О случившемся правоохранители сообщили в службу по делам детей.
Напомним, в Харькове исчезла женщина.
Об этом сообщили сообщили в спасательно-поисковом отряде “Милена”.
40-летняя женщина проживает в Холодногорском районе на Лысой горе.
19 июня Ольга Плис вышла из дома и пропала.
Ольга высокого роста – 185 – 190 см, худощавая, с темными длинными волосами и голубыми глазами, на правой ноге харьковчанки татуировка.
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Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: как он выглядит.
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.