В Харкові покупця без маски спецназ силою вивів з магазину

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Чоловік спочатку намагалися закликати до порядку два чоловіки в екіпіровці в написом"спецпідрозділ".

Однак чоловік ігнорував прохання і вимагав у них посвідчення. Терпець у спецназу урвався і замість пред'явлення документа один зі спецназівців виштовхує чоловіка з магазину.

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Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що після Великодня очікується новий спалах захворюваності COVID-19

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов.