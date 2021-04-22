В Харківській області за добу зареєстрували 1333 нових випадків захворювання на ковід

Про це йдеться на сайті РНБО.

Всього в регіоні з початку пандемії зареєстровано 129136 випадків захворювання. За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 28 осіб, всього в Харківській області за час пандемії зафіксували 2497 летальних випадків.

коронавірус, маски, медики

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що після Великодня очікується новий спалах захворюваності COVID-19

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Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов.

степанов, ковід