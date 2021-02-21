З'явилася свіжа статистика по хворим коронавірусом в Харківській області
На Харківщині з початку пандемії понад 81,7 тисяч захворілих на СOVID-19, померли від ускладнень 1530 осіб.
Про це повідомили в Харківському обласному лабцентрі.
За останню добу в області зафіксували 197 нових випадків коронавірусу. За добу помер один пацієнт з СOVID-19.
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Крім того ми писали, що в Харкові дівчина роздяглася в метро.
На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.
Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушке. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.
В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".