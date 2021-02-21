Появилась свежая статистика по заболевшим коронавирусом в Харьковской области
На Харьковщине с начала пандемии более 81,7 тысяч заболевших СOVID-19, умерли от осложнений 1530 человек.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабцентре.
За последние сутки в области зафиксировали 197 новых случаев коронавируса. За сутки умер один пациент с СOVID-19.
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Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро.
На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".