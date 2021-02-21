В Харкові трамвай зійшов з рейок

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова.

Трамвай №23 зійшов з рейок, пошкодив два дерева і електростовп, відлетівши в сторону. Постраждала пасажирка трамвая, її відвезли на швидкій в лікарню.

Обставини ДТП встановлюються.

Крім того ми писали, що в Харкові дівчина роздяглася в метро

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці " ХС. Харків".

На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.

Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушке. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.

В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".