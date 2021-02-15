14 лютого в районі селища Новолуганське, в Донецькій області, в результаті підриву загинули троє українських військовослужбовців
Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.
Один із загиблих-26-річний харків'янин, старший солдат Дмитро Мироненко.
Дмитра Мироненка поховають у вівторок, 16 лютого. "Суспільне" повідомляє, що прощання пройде на Алеї Слави кладовища №18.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
39-річна Кухар з "Танців з зірками" в прозорій сукні без ліфчика блиснула апетитним бюстом: "Дражниш?"
Каменських в День святого Валентина показала, як потрібно радувати чоловіків: "Потап притиснув..."
Зворушливе фото Ротару з чоловіком спливло в мережі, молоду співачку не впізнати: "Хто б міг подумати..."
Горбунов повів Осадчу по магазинах, пара вразила зовнішнім виглядом без понтів і гриму: "Фотка життєва"
Раніше ми писали, що в останню дорогу провели 36-річного військовослужбовця Олександра Глушка, якого 11 лютого вбила куля снайпера на Донбасі
Тіло загиблого привезли із зони ООС 12 лютого – на кордоні Полтавської області воїна зустрічали десятки полтавців.
Ранком 13 лютого у Свято-Успенському кафедральному соборі пройшло прощання родичів із загиблим, після чого тіло воїна привезли на площу перед обласною держадміністрацією, де сотні жителів Полтави вклонилися герою.
Попрощатися з Олександром прийшли його рідні, побратими та односельці.
Потім тіло бійця повезли в село Руновщина Полтавського району, де його поховали на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.
Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.
Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.