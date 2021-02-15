14 лютого в районі селища Новолуганське, в Донецькій області, в результаті підриву загинули троє українських військовослужбовців

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.

Один із загиблих-26-річний харків'янин, старший солдат Дмитро Мироненко.

Дмитра Мироненка поховають у вівторок, 16 лютого. "Суспільне" повідомляє, що прощання пройде на Алеї Слави кладовища №18.

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Тіло загиблого привезли із зони ООС 12 лютого – на кордоні Полтавської області воїна зустрічали десятки полтавців.

Ранком 13 лютого у Свято-Успенському кафедральному соборі пройшло прощання родичів із загиблим, після чого тіло воїна привезли на площу перед обласною держадміністрацією, де сотні жителів Полтави вклонилися герою.

Попрощатися з Олександром прийшли його рідні, побратими та односельці.

Потім тіло бійця повезли в село Руновщина Полтавського району, де його поховали на місцевому кладовищі.

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