В полиции Харькова рассматривают версии смерти 15-летнего подростка и выясняют, как снимки тела попали в сеть
Об этом рассказал на брифинге начальник следственного управления ГУ НПУ Харьковской области Сергей Чиж.
Установлено, что травмы, обнаруженные на теле подростка, «соответствуют падению с высоты».
Но в полиции не исключают того, что подростка могли убить в другом месте, а с Алексеевского путепровода сбросили тело, возможно, что его могли и принести под мост.
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Эта версия подтверждается волонтерами, которые, по их словам, обследовали территорию под путепроводом и поначалу тела там не нашли.
Также в полиции проводится служебная проверка по фактам опубликования фотоснимков с места происшествия.
Если будет установлено, что снимки в сеть выложил кто-то из полицейских, будут приняты меры.
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