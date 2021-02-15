В полиции Харькова рассматривают версии смерти 15-летнего подростка и выясняют, как снимки тела попали в сеть

Об этом рассказал на брифинге начальник следственного управления ГУ НПУ Харьковской области Сергей Чиж.

Установлено, что травмы, обнаруженные на теле подростка, «соответствуют падению с высоты».

Но в полиции не исключают того, что подростка могли убить в другом месте, а с Алексеевского путепровода сбросили тело, возможно, что его могли и принести под мост.

Эта версия подтверждается волонтерами, которые, по их словам, обследовали территорию под путепроводом и поначалу тела там не нашли.

Также в полиции проводится служебная проверка по фактам опубликования фотоснимков с места происшествия.

Если будет установлено, что снимки в сеть выложил кто-то из полицейских, будут приняты меры.

Ранее мы писали, что сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика

Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе.

В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.

До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".