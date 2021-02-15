14 февраля в районе поселка Новолуганское, в Донецкой области, в результате подрыва погибли трое украинских военнослужащих

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Один из погибших - 26-летний харьковчанин, старший солдат Дмитрий Мироненко.

Дмитрия Мироненко похоронят во вторник, 16 февраля. "Суспільне" сообщает, что прощание пройдет на Аллее славы кладбища №18.

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Тело погибшего привезли из зоны ООС 12 февраля – на границе Полтавской области воина встречали десятки полтавчан.

Утром 13 февраля в Свято-Успенском кафедральном соборе прошло прощание родственников с погибшим, после чего тело воина привезли на площадь перед областной госадминистрацией, где сотни жителей Полтавы поклонились герою.

Проститься с Александром пришли его родные, собратья и односельчане.

Затем тело бойца повезли в село Руновщина Полтавского района, где его похоронили на местном кладбище.

Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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