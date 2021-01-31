В Харкові на трамвайній зупинці впав пенсіонер

Про це повідомляють в telegram-каналі "Труха. Харків".

Його тіло лежало на сходинках кіоску, розташованого на пр. Тракторобудівників (поліклініка №11).

"На пр. Тракторобудівників прямо на зупинці лежить бездиханне тіло дідуся. Причина смерті невідома", - пишуть у соцмережах очевидці.

Навколо тіла стовпилися люди. Пізніше з'явилася інформація, що чоловік вижив. Сильно вдарився головою, але приїхала швидка і відкачала.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".