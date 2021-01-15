В Харкові чоловік стріляє в сусідських тварин розривними кулями

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".

Шкуродер покалічив вже всіх сусідських домашніх котів. Люди його бояться, а на протести зоозахисників він уваги не звертає.

"12 січня куля прилетіла в наш двір, в нашого кота. Сьогодні забрали з ветклініки. У кота тепер стоять спиці, зробили операцію. Спасибі, що живий!",- написав власник постраждалого кота.

Заяву в поліцію харків'яни подали і сподіваються, що вона не "загубиться в довгих коридорах райвідділу".

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".