А як ви ставитеся до введення локдауна?

Локдаун з 8 січня буде не єдиним у 2021 році

Своїм прогнозом інфекціоніст Вадим Арістов поділився в коментарі "Главреду".



За його словами, введення" новорічного " локдауну є неминучим Заходом у протистоянні з епідемією, але тритижневий термін жорстких карантинних обмежень є недостатнім.

Епідеміолог зазначив, що в Україні варто очікувати схожих локдаунів протягом усього року.

"Спочатку в січні, після чого в лютому-березні знову буде розгін епідемії і вже в березні - наступний. Далі після цього буде тепла пора року, коли поширеність вірусу зменшиться, а з приходом холодів, у жовтні-листопаді, знову обговорюватимуть черговий локдаун", - запевняє експерт.

За словами інфекціоніста, вакцинація не сильно вплине на загальну картину з епідемією в Україні, оскільки кількість щеплених не перевищить 10 відсотків населення.

Нагадаємо, що вже 8 січня в Україні посилюється карантин.



У період з 8 по 24 число в країні працюватимуть тільки банки, аптеки, пошти, заправки, продуктові магазини, готелі. Громадський транспорт зупиняти не будуть.

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