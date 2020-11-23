На Харківщині нові випадки зараження китайським вірусом

У Харківській області за останню добу коронавірусом заразилися 236 жителів регіону.

Від ускладнень померли четверо пацієнтів.

153 нових пацієнта зафіксували в Харкові. В області найбільший приріст за добу — у Харківському (32 хворих), Чугуївському (30) та Балаклійському (11) районах.

В Україні діагностували рекордних 10 945 нових випадків захворювання.

Раніше ми писали, що 63-річна Любов Юрченко померла прямо на порозі лікарні в Путивлі Сумської області

Вона прийшла туди, щоб її госпіталізували, проте лягти в лікарню просто не встигла. Любов Юрченко два тижні хворіла, проте ПЛР-тест їй зробили буквально перед смертю.

За словами куми жінки Ольги Бордакової у Юрченка була температура 39, але сімейний лікар до останнього не направляла її на ПЛР-тест.

"Я її питала, чому ж тебе не направлять на ПЛР-тест? Виявляється, не було свідчень для нього. Вона спостерігалася у приватного сімейного лікаря Алли Чижик, з нею була укладена Декларація. Потім їй начебто тест зробили, але в понеділок, коли вона прийшла, результати втратили", – говорить Бордакова.

Знайома Юрченко, Світлана Шаповалова, обурилася в соцмережах.

"Це кричущий безпрецедентний випадок, в голові не вкладається. Знаю особисто померлу жінку і ходіння по муках до горе-лікаря. Хвора благала про направлення на ПЛР-тест, і він дійсно в понеділок був узятий, але таємниче зник. Сьогодні, бачачи, що пацієнтка ледве жива, сатурація впала, їй все ж взяли тест на місці, прокапали, вручили направлення на госпіталізацію і... випровадивши. Ніхто не шукав їй місце в лікарні ні раніше, ні в той день", - написала Шаповалова.

Нагадаємо, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.