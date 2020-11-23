На Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом

В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заразились 236 жителей региона.

От осложнений умерли четверо пациентов.

153 новых пациента зафиксировали в Харькове. В области наибольший прирост за сутки — в Харьковском (32 больных), Чугуевском (30) и Балаклейском (11) районах.

В Украине диагностировали рекордных 10 945 новых случаев заболевания.

Ранее мы писали, что 63-летняя Любовь Юрченко умерла прямо на пороге больницы в Путивле Сумской области

Она пришла туда, чтобы ее госпитализировали, однако лечь в больницу просто не успела. Любовь Юрченко две недели болела, однако ПЦР-тест ей сделали буквально перед смертью.

По словам кумы женщины Ольги Бордаковой у Юрченко была температура 39, но семейный врач до последнего не направляла ее на ПЦР-тест.

"Я ее спрашивала, почему же тебя не направят на ПЦР-тест? Оказывается, не было показаний для него. Она наблюдалась у частного семейного врача Аллы Чижик, с ней была заключена декларация. Потом ей вроде тест сделали, но в понедельник, когда она пришла, результаты потеряли", – говорит Бордакова.

Знакомая Юрченко, Светлана Шаповалова, возмутилась в соцсетях.

"Это вопиющий беспрецедентный случай, в голове не укладывается. Знаю лично умершую женщину и хождение по мукам к горе-врачу. Больная умоляла о направлении на ПЦР-тест, и он действительно в понедельник был взят, но таинственно исчез. Сегодня, видя, что пациентка еле жива, сатурация упала, ей все же взяли тест на месте, прокапали, вручили направление на госпитализацию и... выпроводили. Никто не искал ей место в больнице ни ранее, ни в тот день", - написала Шаповалова.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.