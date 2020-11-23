У Харкові за кермом позашляховика помітили незвичайного "водія"

Єнот, який господарював на місці водія в чорному джипі, потрапив в об'єктив камери пассажира чи водія авто, що стояло поряд на світлофорі. Вже незабаром кадри з'явилися в харківській групі "ТРУХА" в соціальних мережах.

"😍Просто єнотик радіє снігу 🦝 📍 перехрестя пр. Гагаріна і Молочної", – йдеться в підписі до відео.

Раніше ми писали про те, що в Одесі чоловік отримав удар ножем за вигул собаки без намордника. Подія трапилася в одному з дворів у Приморському районі міста.

Одесит помітив, як двоє чоловіків вигулюють собаку, у якої не було намордника. Він підійшов до них і зробив зауваження, зав'язалася словесна перепалка, в результаті якої він вихопив ніж і підрізав їм собачника.

Потерпілого госпіталізували в лікарню, він залишився живий. Незабаром поліція затримала 32-річного нападника, коли той намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину.

Ми також розповідали про те, що в Києві помітили лося, в паніці бігає по вулиці і кидається під колеса авто. Тварину бачили на вулиці Саперно-Слобідській. Лось був сильно наляканий – він бігав по довільній траєкторії і навіть кидався під колеса проїжджаючих машин.

Крім того, ми повідомляли, що в одному з міських супермаркетів у Харкові хтось закрив у камері схову сумок живого пса. Цей випадок – далеко не поодинокий у місті, хоча кожен подібний факт викликає хвилю негативних коментарів, в яких користувачі щосили критикують власників тварин за таке поводження зі своїми вихованцями, а також за антисанітарію.

Нагадаємо, собак замучили в центрі Одеси, відео: "Закрили в квартирі і..."

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